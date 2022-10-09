الهلال ينفذ قرار مركز التحكيم الرياضي.. ويدفع للنصر مبلغ 12.5 مليون ريال

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كشفت مصادر صحفية عن خطوة جديدة من مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بعد القرار الرسمي بإلزام النادي واللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.3 مليون ريال.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الجزيرة”، أن الهلال قام بتنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي فيما يخص قضية “محمد كنو” وسدد لـ “النصر” مبلغ يصل لحوالي 12.5 مليون ريال.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

وأعلن نادي النصر في وقت سابق تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يفيد بأن هيئة التحكيم قررت بالإجماع إلزام نادي الهلال واللاعب (متضامنين أو منفردين) بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.306.998 مليون ريال. وتأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتأييد قرار إيقاف نادي الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.



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Source akhbaar24

