المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية

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المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الجيبوتيين.
وعبرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي في هذا المصاب الجلل.
كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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Source almnatiq
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