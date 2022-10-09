“الموارد البشرية” تكرَم 5 جهات تميزت في تطبيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة

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كرَمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، 5 جهات تميَّزت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة، وذلك بحضور نائب الوزير لقطاع العمل عبدالله أبوثنين.
ويأتي تكريم الجهات الخمس نظير تطبيقها معاييرَ تقييم التميُّز، واتباع أفضل الممارسات التي تلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضمُّ الجهات المُكرَّمة وزارات الحرس الوطني، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وأشاد الدكتور أبو ثنين خلال كلمته في الحفل، بالجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية التي طبَّقَت متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، داعيًا إلى الاستمرار في تحقيق متطلبات المبادرة بما يعزِّز استقرار واستدامة وظائف القطاع.
يذكر أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة قد أُطلقت في عام 2019، وذلك بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد دليل التوطين، بناءً على توجيه صادر من مجلس الوزراء.
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Source akhbaar24
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