المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهـابية، والذي تسبب في مقـتل وإصـابة عددٍ من الجنود الجيبوتيين.

وأكدت رفض المملكة التام لكافة أشكال العنـف والإرهـاب، ووقوفها وتضامنها مع حكومة جيبوتي وشعبها في هذا الحـادث.

وأعربت الخارجية عن تعازيها لأسر المتوفين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



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Source akhbaar24

