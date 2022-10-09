الأمن العام يوضح خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق

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المناطق ـ متابعات

كشف الأمن العام، اليوم الأحد، عن خطوات إصدار صحيفة خلو السوابق.

وأكد أن منصة أبشر تمكن المواطن والمقيم المسجل والمفعل فيها، من حجز موعد لإصدار صحيفة خلو السوابق، عبر 4 خطوات.

وتشمل الخطوة الأولى تسجيل الدخول لمنصة أبشر، ثم اختيار مواعيد، ثم الأمن العام، وأخيرا حجز موعد.

صحيفة خلو السوابق

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Source almnatiq

