635 شهادة صحية و456 عينة فحص بجدة يوميا

وتنفذ أمانة جدة جولات رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية في نطاق 16 بلدية فرعية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
ومكنت المنشآت من الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيا.
شهادات صحية وفحوصات
سبتمبر
إصدار وتجديد 10.202 شهادة صحية وفحص 6.715 عينة غذائية
أغسطس
إصدار وتجديد 8.828 شهادة صحية وفحص 6.959 عينة غذائية
يونيو
إصدار وتجديد 6.650 شهادة صحية وفحص 7.084 عينة غذائية.
إبريل ومايو
إصدار وتجديد 20.563 شهادة صحية وفحص 11.019 عينة غذائية
مارس
إصدار وتجديد 7.748 شهادة صحية وفحص 6.689 عينة غذائية
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