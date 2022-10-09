635 شهادة صحية و456 عينة فحص بجدة يوميا

أصدرت أمانة جدة وجددت 19030 شهادة صحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وفحصت 13674 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية، أي بمعدل 635 شهادة صحية في اليوم، و456 عينة فحص يوميًا.

وتنفذ أمانة جدة جولات رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية في نطاق 16 بلدية فرعية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

ومكنت المنشآت من الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيا.

شهادات صحية وفحوصات

سبتمبر

إصدار وتجديد 10.202 شهادة صحية وفحص 6.715 عينة غذائية

أغسطس

إصدار وتجديد 8.828 شهادة صحية وفحص 6.959 عينة غذائية

يونيو

إصدار وتجديد 6.650 شهادة صحية وفحص 7.084 عينة غذائية.

إبريل ومايو

إصدار وتجديد 20.563 شهادة صحية وفحص 11.019 عينة غذائية

مارس

إصدار وتجديد 7.748 شهادة صحية وفحص 6.689 عينة غذائية