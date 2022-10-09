أمطار رعدية ورياح سطحية على الباحة وعسير وجازان

شهدت مناطق الباحة وعسير وجازان أمس، أمطارا رعدية شملت تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية، امتد تأثيرها إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية، من منطقتي تبوك والمدينة المنورة. وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزءين الشمالي والأوسط، ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزءين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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