توفي طفل في الخامسة من عمره اختناقا، بعد أن نسيه سائق الحافلة في حافلة خاصة مستأجرة بمحافظة القطيف، بالمنطقة الشرقية ظهر أمس، فيما أكدت إدارة التعليم بالشرقية أنها ستتابع الإجراءات المتبعة في هذه الحالات. بيان إدارة التعليم حول الحادثة - الحالة حدثت نتيجة نسيان سائق الحافلة الطفل بداخلها - تم التوجيه بتشكيل مجموعة لزيارة المدرسة - متابعة الإجراءات في مثل هذه الحالات



كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل اختناقا داخل باص مدرسي بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.