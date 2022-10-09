شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحقق فوزًا مثيرًا على الإتحاد المنستيري فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الأهلى المصري من إقتناص فوز قاتل أمام فريق الإتحاد المنستيري خارج الديار، بعد أن ظن الجميع أن المباراة فى إتجاهها لتعادل السلبي، قبل أن يسجل مدافع الفريق الأحمر محمد عبد المنعم هدف الفوز فى الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ضربة رأسية رائعة للاعب وضعها ساقطة من أعلي حارس المرمي.

وبهذه النتيجة وضع الفريق الأحمر قدمًا فى الدور القادم، حيث ستقام مباراة العودة فى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم فإن فرص الأهلي المصري فى التأهل لدور المجموعات أصبحت أسهل من أي وقتًا مضي، فى حين أصبح الإتحاد المنستيري التونسي مطالبًا بالفوز بهدفين نظيفين من أجل إقصاء الفريق القاهري، الأمر الذي يعد صعب للغاية.



سافيو يلفت الأنظار فى ظهوره الأول

وتمكن النجم البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد، من تقديم مستوي جيد للغاية فى مباراته الأولي الرسمية مع الفريق، حيث ظهر اللاعب بصورة رائعة فى شوط اللقاء الأول، إلا أن غياب الإنسجام بينه وبين زملائه، وقف حاجزًا أمام اللاعب فى تكليل جهوده والتسجيل فى الظهور الأول له.



موعد مباراة الأهلي والمنستيري فى العودة

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي المصري فريق المنستيري التونسي يوم السبت القادم، فى إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.