شكرا لقرائتكم المجالس الصخرية بجازان شاهد على حياة أجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعد المجالس الصخرية في محافظة جازان بجنوب المملكة، شاهدًا يوثق مئات الأعوام من حياة أهالي المنطقة خاصة مع توارث الأجيال لها. شهرة جبل سلا وحسب تقرير لقناة “العربية”، يشتهر جبل سلا أحد الجبال العارضة بجازان بالمجالس الصخرية، التي تتوارثها أجيال من عدة عائلات. مجلس منذ 100 عام وعلى جبل سلا، تمتلك عائلة قاسم الجبري مجلسًا صخريًا يمتد عمره لأكثر من مائة عام، إذ قال إن والده هو الذي قام بنحته وإصلاحه في عام 1360هـ، لافتًا إلى أنه بنى في الجهة الجنوبية بيتًا شعبيًا وتحول السكن إلى مجلس. وأكد أن منطقة جبل سلا من المناطق السياحية المميزة جدًا بالمملكة، خاصة أن الجبل لا يخلو من الرسومات الحجرية وآثار القدماء، ما جعلها مزارًا سياحيًا للقادمين إلى جازان.