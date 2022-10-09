شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الغياب ضد الشباب في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الغياب عن مواجهة فريقه ضد الشباب، في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي.



الشهراني يقترب من الغياب عن مواجهة الهلال ضد الشباب بدوري روشن



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال، باتت فرصته صعبة في اللحاق بمباراة الشباب في ديربي الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني نظيره الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة السابعة.



الدوسري يقترب من تعويض الشهراني أمام الشباب

وتابعت: "فرصة مشاركة الشهراني أمام الشباب باتت ضعيفة حيث يفضل الجهاز الطبي للفريق، التمهل في إعادة اللاعب للتدريبات الجماعية لحين اكتمال شفاءه من الإصابة بعضلة الساق".

ويغيب الشهراني عن حسابات الديربي، وسيشارك ناصر الدوسري بنسبة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بعد الاعتماد عليه في الوسط بالمباراة الماضية أمام الاتفاق والتي انتهت بالتعادل.

وويأمل الزعيم في تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على الصدارة، بعدما فقد 4 نقاط في آخر جولتين.