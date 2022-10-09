شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مُثير من كولر على فوز الأهلي ضد الاتحاد المنستيري ويفاجئ لاعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزًا هامًا في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يؤكد على أحقية الأهلي في الفوز ضد الاتحاد المنستيري

وأضاف بعد المباراة:"فريق الاتحاد المنستيري لم يكن لديه أي فرص على مرمانا ونحن كان لدينا فرصتين وتسرعنا فيهما، وسيطرنا على المباراة بشكل كامل وخضنا اللقاء بتحانس كامل أمام فريق يدافع طوال الوقت وهو ما سيفعله في المباراة الثانية".

وتابع:"نحن نملك فريق جيد للغاية ومستوى لاعبيه متقارب وأنا أشعر بأن الجميع سعداء بداخله ومن المهم بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصار، وحاولنا البدء بأقوى فريق في مباراة اليوم وهذا لا يعني أن البدلاء خارج حساباتي والجميع سيلعب فلا يمكن أن ألعب بأكثر من 11 لاعب".

واستطرد:"لم نحقق إلا انتصارًا واحدًا فقط والطريق طويل للغاية في البطولة، ومن المهم أن نخوض مباراة تلو الأخرى، وحتى الآن لم أرى القاهرة ولم أحصل على أي فرصة لمشاهدة الحضارة المصرية بسبب العمل والتدريبات فأنا أعرفها جيدًا عندما كنت مع منتخب سويسرا عام 1988 ولازالت بأن انطباعها موجودة وسأزور الأهرامات في الفترة المقبلة".



كولر يطالب بمنح نجم الأهلي بطاقة صفراء



وأردف:"سعداء للغاية بدعم جماهير الأهلي وسنبذل كل ما لدينا من أجل النجاح ولكي يتطور الفريق ويصل للمستوى الذي نريده، أشكر الجماهير على مساندتهم".

واختتم تصريحاته:"من المفترض أن يحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء لأنه قفز على قدمي بعد هدفه في شباك الاتحاد المنستيري".