شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن الحافلة التي توفي داخلها الطفل حسن مختنقًا بعد نسيانه داخلها، ما هي إلا حافلة خاصة ومستأجرة عن طريق ولي الأمر. وأضاف الباحص، خلال مداخلته مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الحافلة ليست تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية. تشكيل لجنة: وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق لزيارة المدرسة غدًا، لمتابعة الإجراءات التي يتم عملها في مثل هذه الحالات، مجددًا أسفه على تلك الواقعة وتعازيه لأسرة الطفل. وتوفي طفل اختناقًا بعد نسيانه داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. التعازي لأسرة الطفل: وحسب قناة “العربية”، قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. كما شكلت الإدارة لجنة لمتابعة أسباب وفاة الطفل جراء نسيانه في حافلة خاصة.