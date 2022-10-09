اخبار السعوديه

آخر محادثة جمعت طفل الحافلة ووالده

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم آخر محادثة جمعت طفل الحافلة ووالده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

National Interest: السعودية أفضل من أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - كشف والد الطفل المتوفى في حافلة مدرسية بالقطيف هاشم الشعلة، عن آخر محادثة مع ابنه صباح اليوم. وقال الشعلة في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن آخر طلبات ابنه هو “كيك وحليب”، وكان متحمسًا ليومه الدراسي. ووجه رسالة وقال: يجب على كل سائق أن يتأكد من خلو الباص قبل التحرك، والسائق الآن تم توقيفه.

وفاة الطفل: 

وتوفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من قبل سائق الحافلة ظهر اليوم الأحد.

التعازي لأسرة الطفل:

وحسب قناة “العربية”، قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. كما شكلت الإدارة لجنة لمتابعة أسباب وفاة الطفل جراء نسيانه في حافلة خاصة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا