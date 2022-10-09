شكرا لقرائتكم آخر محادثة جمعت طفل الحافلة ووالده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف والد الطفل المتوفى في حافلة مدرسية بالقطيف هاشم الشعلة، عن آخر محادثة مع ابنه صباح اليوم. وقال الشعلة في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن آخر طلبات ابنه هو “كيك وحليب”، وكان متحمسًا ليومه الدراسي. ووجه رسالة وقال: يجب على كل سائق أن يتأكد من خلو الباص قبل التحرك، والسائق الآن تم توقيفه. وفاة الطفل: وتوفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من قبل سائق الحافلة ظهر اليوم الأحد. التعازي لأسرة الطفل: وحسب قناة “العربية”، قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. كما شكلت الإدارة لجنة لمتابعة أسباب وفاة الطفل جراء نسيانه في حافلة خاصة.