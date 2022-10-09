شكرا لقرائتكم النيابة العامة: التسول محظور بكافة صوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

من المتسول؟

عقوبة التسول

الإبلاغ عن المتسولين

الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة، أن التسول محظور بجميع صوره وأشكاله، مهما كانت مسوغاته، لافتًا إلى أنه يعاقب كل من امتهنه أو أدار غيره أو حرضهم على ذلك.وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن ‏المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.ولفتت إلى أنه يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال.وسبق أن حذر الأمن العام من التسول، مشيرًا إلى أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة. وحثّ على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.