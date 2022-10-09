شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار رعدية على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على منطقة جازان جنوب المملكة، يصاحبها رياح نشطة. أمطار جازان: وأظهر مقطع الفيديو، هطول الأمطار الرعدية في أحد الطرق السريعة، حيث صاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن سقوط أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، لافتًا إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. طقس المملكة: وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.