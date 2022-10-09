شكرا لقرائتكم ضبط 382 دراجة آلية مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 382 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

الالتزام بالقواعد

الاعتراض على المخالفات

الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

الدخول على خدماتي.

اختيار المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.ويمكن لمن يرغب في الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا والتي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي، إتباع هذه الخطوات: