شكرا لقرائتكم رفع جائزة مسابقة البدر لـ نصف مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وسط حضور جماهيري غفير اكتظ به مسرح قاعة الملك سلمان، بدأت الملحمة الشعرية الجديدة الرابعة من برنامج “شاعر الراية” يوم السبت في الساعة العاشرة مساءً على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية ، فيما حل الأمير الشاعر سعود بن محمد العبدالله الفيصل ضيفًا لهذه الحلقة.

تأهل العبلان

وتُوجت الملحمة بتأهل الشاعر عبدالعزيز العبلان في هذه الجولة منتقلًا بجانب الشعراء مزيد الوسمي وصالح المري وعبدالله السراهيد المتأهلين في الحلقات السابقة. وعبر ضيف الحلقة الأمير الشاعر سعود بن محمد العبدالله الفيصل عن اعتزازه وفخره بوجود برنامج سعودي مثل “شاعر الراية” برعاية الأمير بدر بن عبدالمحسن، وبسبب الرياض موطن الشعر والشعراء، داعيًا الشعراء إلى التميز والتفرد وعدم التأثر وتقليد شعراء آخرين لأن الإبداع ليس له شبيه إلا صاحبه. وسيتم الإعلان في الحلقة الخامسة عن متأهلين اثنين بتصويت الجمهور عن طريق رسائل SMS، من بين شعراء هذه الحلقة وهم محمد الرويبخ، وحسام بن فياح، وعثمان الشهري، وعايض القرقاح، شاهر الشراري.

قيمة جائزة مسابقة البدر

ورفعت هيئة الإذاعة والتلفزيون قيمة جائزة مسابقة البدر المقدمة للجمهور من مئة ألف إلى نصف مليون ريال، نظرًا لما شهدته المسابقة من إقبال جماهيري كبير عبر منصة “تويتر”. ومن خلال مسابقة “فقرة المشهد”، فاز عشرة متسابقين، إذ حصل صاحب المركز الأول على 20 ألف ريال وذلك لتعبيره المتكامل في وصف مشهد الفيديو الذي عرض الحلقة الماضية، إما البقية من الفائزين التسعة حصلوا على 10 آلاف ريال لكل شخص منهم.