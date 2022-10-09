شكرا لقرائتكم بوابة الدرعية تطلق برنامج رواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية الموسم الأول من برنامج رواد الأعمال، والذي يأتي كمبادرة للنهوض بأصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية وإبراز التراث والثقافة الأصيلة لها.

منصة رقمية

وستشهد الحملة المصاحبة للبرنامج الجديد الذي تقدّمه إدارة المشاركة المجتمعية في الهيئة استعراض ابتكارات رواد الأعمال على مستوى الدرعية، من خلال سلسلةٍ من المقاطع المرئية المستلهمة من إبداعاتهم والمقدمة من قبلهم، كما يتم العمل على استحداث منصة رقمية مخصصة لهم تمكّنهم من الترويج لأعمالهم ومشاريعهم والوصول للفئات المستهدفة منها.

بوابة الدرعية

وتهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم من خلال تعريف المجتمع بتجاربهم المميزة، كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الأهالي لدعم أبنائهم المبدعين في المجالات المختلفة، عبر إنتاج ومشاركة محتوى مطور بأيدٍ محليةٍ يروج لنجاحات أصحاب الأعمال المشاركين في البرنامج.

كما يمكن للمهتمين بالبرنامج ورواد الأعمال المحليين متابعة مستجدات البرنامج ومنتجاته المتنوعة عبر حسابات هيئة تطوير بوابة الدرعية على منصات التواصل الاجتماعي.