“المحاسبة” تتيح التسجيل لمنسوبي الجهات الحكومية بالمرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لعام 2022

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أتاح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب”، اليوم الأحد، التسجيل لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان في المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لهذا العام 2022.
وتنطلق البرامج يوم الأحد 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر الجاري، ويقدّم المركز 13 برنامجاً تدريبياً، تشمل المراجعة الداخلية والتدقيق المبني على المخاطر، والرقابة على الأداء، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، والإدارة المالية، والرقابة على المستودعات الحكومية، والمحاسبة القضائية.
ويستهدف من خلالها تدريب أكثر من 260 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الديوان في تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته.
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Source akhbaar24
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