الحربي يعلن تشكيل أخضر تحت 17 عاما في مواجهة الهند

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، عبد الوهاب الحربي، تشكيل الأخضر لمواجهة الهند، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
“محمد البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، طلال حاجي، نواف البشري”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“محمد المحمود، فهد فلاتة، أمجد علي، زياد عياش، عمار اليهيبي، عبدالله البيشي، جاذوب الظفيري، رامز العطار، نواف الجناحي، فارس يوسف، محمدالعيسي”.
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Source akhbaar24
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