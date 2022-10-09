الحربي يعلن تشكيل أخضر تحت 17 عاما في مواجهة الهند

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، عبد الوهاب الحربي، تشكيل الأخضر لمواجهة الهند، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

“محمد البريه، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، قاسم سلطان، نواف الجدعاني، طلال حاجي، نواف البشري”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“محمد المحمود، فهد فلاتة، أمجد علي، زياد عياش، عمار اليهيبي، عبدالله البيشي، جاذوب الظفيري، رامز العطار، نواف الجناحي، فارس يوسف، محمدالعيسي”.



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Source akhbaar24

