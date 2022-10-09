جبل عقبة “امحلج” يتعرض للانهيار بفعل الأمطار الغزيرة في عسير

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تعرض جبل عقبة “امحلج” في عسير، للانهيار بفعل الأمطار التي شهدتها المنطقة.
وبدأ الانهيار، الذي وقع بمنطقة قنا على الطريق الرابط بين طريق رعلة وقرية الرفود بعسير، بوتيرة بسيطة قبل أن يتسارع ويصل حتى عقبة “غميضن”.
وتوافق الانهيار مع وقت خلا فيه الشارع من السيارات، كما لم تسجل أضرار بشرية أو في الممتلكات، فيما باشرت فرق النقل الموقع لإزالة الانهيارات الضخمة.
يذكر أن الجبال الرسوبية في عسير تتعرض لمستويات عالية من الأمطار في مختلف الفصول، ما قد يتسبب في الانهيارات.
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Source akhbaar24
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