محافظ الطائف يستقبل رئيس وأعضاء نادي كفاءات الثقافي والشبابي بالمحافظة

︎ . المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم رئيس وأعضاء نادي كفاءات الثقافي والشبابي في المحافظة . واستُعرِضت خلال اللقاء جهود النادي في المحافظة وخططه المستقبلية لصناعة وإنتاج المعرفة. وثمن سموه لرئيس وأعضاء نادي كفاءات الثقافي والشبابي جهودهم المتواصلة في تحقيق وتطوير رأس المال البشري والاهتمام بقدرات ذوي الكفاءة. من جانبه، قدم رئيس نادي كفاءات أحمد الشمراني عرضًا موجزًا عن النادي وأهدافه وأبرز الإنجازات التي قدمها في المحافظة، إضافة إلى الطموحات التي يسعى إلى تحقيقها، والاهتمام بالمعرفة عبر كفاءات شبابية تُدرَّب وتُؤهَّل وتُمكَّن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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