بأكثر من 90 ألف مشجع.. جماهير الاتحاد الأكثر حضورا بعد مرور 6 جولات

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يتصدر جمهور نادي الاتحاد قائمة الأكثر حضورا في مباريات الدوري بعد مرور 6 جولات، بحضور أكثر من 90 ألف مشجع. ويحتل النصر المركز الثاني بحضور 57.309 ألف مشجع خلال 3 مباريات، بينما يتواجد العدالة في المركز الثالث بحضور 31.274 ألف مشجع. ويتواجد الهلال في المركز الرابع بحضور 29.863 ألف مشجع، متفوقا على التعاون صاحب المركز الخامس بحضور 24.213 ألف مشجع، بينما يحتل الشباب متصدر ترتيب الدوري من حيث عدد النقاط، المركز السابع بحضور 22.878 ألف مشجع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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