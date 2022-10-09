فايز المالكي ينشر فيديو طريف.. «طير يناطح 20 ثورا»

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المناطق ـ متابعات
نشر الفنان فايز المالكي، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.
وفي الفيديو، ظهر “طير” وهو يناطح قرابة الـ 20 ثورا، في مشهد غير مألوف.
وعلق المالكي على الفيديو قائلا: ” الدنيا تغيرت.. طير يناطح عشرين ثور”.
وتباينت ردود الفعل على الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات: “والله من عجائب الدنيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ـ دليل على أن الشجاعة شجاعة القلب ـ القوة القوة لا بارك الله بالضعف الطير يمثلني وأنا أصارع بالحياة”.
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Source almnatiq
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