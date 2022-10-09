منصور آل سليم يحقق 3 ميداليات لـ المملكة في رفع الأثقال

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نجح لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم، في تحقيق 3 ميداليات في بطولة آسيا لرفع الأثقال للكبار. وحقق منصور آل سليم الميدالية الفضية في الخطف برفعه ( 119 كجم ) والميدالية البرونزية في الكلين والنتر برفعه ( 140 كجم ) وبرونزية المجموع ( 259 كجم ). وتستضيف مملكة البحرين النسخة الحالية من بطولة آسيا لرفع الأثقال.

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