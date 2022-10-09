الربيعة: مستعدون للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار تأثير (كوفيد-19) لتمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والصلاة في الروضة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في مدن ومناطق المملكة، مفيدا أن تأشيرة العمرة مُدِّدت من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاءه بوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، اليوم في القاهرة.

وبحث وزير الحج والعمرة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.

واستعرض الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.