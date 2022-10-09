جاء ذلك خلال لقاءه بوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، اليوم في القاهرة.
وبحث وزير الحج والعمرة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.
واستعرض الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: مستعدون للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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