100 مشروع الشراكة بين الصحة والقطاع الخاص

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوزارة قامت بتطوير شامل لإجراءات إصدار التراخيص واللوائح ذات العلاقة لدعم ممارسة النشاطات التجارية وتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصحي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز للاتصال لتقديم الخدمات لقطاع الأعمال، وأن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 يتمثل في توطين قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية.

جاء ذلك عقب افتتاحه اليوم ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور أكثر من 26000 شخص من 30 دولة، حيث يعد أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، ويقام على هامشه 5 مؤتمرات علمية.

ويهدف الملتقى إلى إيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص وتوفير الفرص الاستثمارية، وتمكين الحوار الهادف لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

وكان وزير الصحة قد التقى على هامش ملتقى الصحة العالمي اليوم، بمسؤولي القطاع الصحي الخاص وعددًا من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التأمين ومصانع الأدوية المحلية بمختلف مناطق المملكة، بهدف تطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الاستثمار في القطاع الصحي مع الشركاء.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

- 100 مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية.

- 48 مليار ريال فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية.

- إنشاء وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب المملكة.

- إنشاء وتشغيل 900 سرير لتقديم خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة.

- إعادة هيكلة وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في 200 مركز.

- تقديم خدمات النقل الطبي الجوي وشراكة لخدمات الأشعة.