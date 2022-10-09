تنسيق مباشر بين زراعة عسير وهيئة الغذاء والدواء

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني برئيس مكتب عسير المكلف لهيئة الغذاء والدواء عبدالرحمن بن علي الشديدي واخصائي تفتيش المنشآءات والمنتجات الغذائية الدكتور عادل محمد أبو مالح و أخصائي تفتيش المنشآءات والمنتجات مبيدات وأعلاف محمد سالم التوم بنفس الهيئة.

وناقش الويمني مع مسؤولي الهيئة الكثير من المواضيع ذات العلاقة بين فرع الوزارة بالمنطفة والهيئة والتنسيق المباشر في الية العمل المشترك بما يتواكب مع تخصص كل جهة.

وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على عقد لقاء آخر وتشكيل فريق عمل من الإدارتين يوم الأحد القادم لمواصلة النقاشات وتبادل الأفكار والاقتراحات المناسبة.

الويمني أشاد باللقاء واعتبره باكورة للقاءات أخرى تنسجم مع تطلعات الدولة والوزارة وإمارة المنطقة بما يخدم المواطن والمقيم.

واعتبر التنسيق المباشر بين الجهتين فرصة سانحة لفتح آفاق ذات إختصاص تسهم في مرونة وتسهيل آلية العمل وإنجاحه بأقل وقت وبجودة كما أشاد بممثلي الهيئة وحرصهم على التعاون المثمر.