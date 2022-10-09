19 ألف مستفيد من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر

وكان وزير العدل وليد الصمعاني قد وجه بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة عبر بوابة ناجز .
ويأتي هذا التوجيه، في إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.
واشترطت الوزارة أن تكون هوية الزائر سارية وغير منتهية، موضحة أن الخدمات المتاحة تتمثل في التقدم بصحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.
يذكر أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" تتضمن نحو 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.
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