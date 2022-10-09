القبض على 4 مقيمين سرقوا معدات لإحدى الشركات

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الربيعة: مستعدون للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار...
100 مشروع الشراكة بين الصحة والقطاع الخاص
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوزارة قامت بتطوير شامل لإجراءات إصدار التراخيص واللوائح ذات العلاقة لدعم ممارسة النشاطات التجارية...
تنسيق مباشر بين زراعة عسير وهيئة الغذاء والدواء
اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني برئيس مكتب عسير المكلف لهيئة الغذاء...
19 ألف مستفيد من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر
كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر" بلغ نحو 19 ألف مستفيد منذ إتاحة الخدمات لهم في...
الإحصاء تشكو نقص الكوادر وضعف التجاوب
حددت الهيئة العامة للإحصاء 14 تحديا تواجه أعمالها، من أبرزها تأخر استلام بيانات السجلات الإدارية عن سوق العمل، من عدد من الجهات...
7 أيام للترشح بمنصة التوظيف
تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، اعتبارا من اليوم، في استقبال طلبات الراغبين في التوظيف للقطاعين العام والخاص، فيما ستحل...
تحرك عاجل للحد من خطر الماشية السائبة
وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة نائب مدير الفرع...
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