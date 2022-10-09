القبض على 4 مقيمين سرقوا معدات لإحدى الشركات

الربيعة: مستعدون للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ربيع الأول 1444 هـ 13 ربيع الأول 1444 هـ

100 مشروع الشراكة بين الصحة والقطاع الخاص أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوزارة قامت بتطوير شامل لإجراءات إصدار التراخيص واللوائح ذات العلاقة لدعم ممارسة النشاطات التجارية... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 13 ربيع الأول 1444 هـ 13 ربيع الأول 1444 هـ

تنسيق مباشر بين زراعة عسير وهيئة الغذاء والدواء اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني برئيس مكتب عسير المكلف لهيئة الغذاء... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 13 ربيع الأول 1444 هـ 13 ربيع الأول 1444 هـ

19 ألف مستفيد من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر" بلغ نحو 19 ألف مستفيد منذ إتاحة الخدمات لهم في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ربيع الأول 1444 هـ 13 ربيع الأول 1444 هـ

الإحصاء تشكو نقص الكوادر وضعف التجاوب حددت الهيئة العامة للإحصاء 14 تحديا تواجه أعمالها، من أبرزها تأخر استلام بيانات السجلات الإدارية عن سوق العمل، من عدد من الجهات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 13 ربيع الأول 1444 هـ 13 ربيع الأول 1444 هـ

7 أيام للترشح بمنصة التوظيف تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، اعتبارا من اليوم، في استقبال طلبات الراغبين في التوظيف للقطاعين العام والخاص، فيما ستحل... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 12 ربيع الأول 1444 هـ 12 ربيع الأول 1444 هـ

تحرك عاجل للحد من خطر الماشية السائبة وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة نائب مدير الفرع... أبها: محمد آل عمر أبها: محمد آل عمر 12 ربيع الأول 1444 هـ 12 ربيع الأول 1444 هـ

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