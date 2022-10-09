شكرا لقرائتكم وفاة طفل إثر نسيانه بحافلة خاصة بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توفي طفل اختناقًا بعد نسيانه داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. التعازي لأسرة الطفل وحسب قناة “العربية”، قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. كما شكلت الإدارة لجنة لمتابعة أسباب وفاة الطفل جراء نسيانه في حافلة خاصة. صدمة المغردين ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا بعنوان “وفاة طفل في حافلة”، معربين عن حزنهم وصدمتهم بهذه الواقعة، حيث لم ينتبه له أحد ليفارق الحياة مختنقًا. وقالت إحدى المغردات “الله يصبر أهله ما أتخيل شعور اللي نساه كيف الحسرة اللي يحس”، وأضافت أخرى: “الله يجبر قلب والديه”. وتابع آخر: “يا لطيف.. الله يرحمه ويصبر أهله”، فيما أكد آخر أن هناك مسؤولية يجب أن يتحملها كل من المسؤولة عن الأطفال والسائق الذي يجب أن يتأكد من خلو المقاعد قبل المغادرة.