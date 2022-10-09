شكرا لقرائتكم تقنية عرعر للبنين تفتح باب القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي وتخصصات الدبلوم. تخصصات تقنية عرعر وتشمل التخصصات تقنية المحاسبة ، وتقنية الأعمال المكتبية، وتقنية التأمين وإدارة المخاطر، وتقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية المحركات ومركبات، وتقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية شبكات الحاسب، ودعم أنظمة شبكات الحاسب. وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 – 3 – 1444هـ ويستمر حتى 2 – 4 – 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني: “قبولي” عبر الرابط .