شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر يقترب من مغادرة ناديه لهذا السبب.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء اقتراب رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل خوض مهنة التدريب في نادي خارج إطار دوري روشن للمحترفين.

سبب رحيل مدرب النصر عن الفريق

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر سيعود لتولي مهمة تدريب نادي ليون الفرنسي، الذي يعاني كثيرًا في الدوري الفرنسي الممتاز "ليج 1".

وفشل ليون في تسجيل إحصائية مميزة في الدوري الفرنسي خاصة وأنه لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له، إذ هُزم في أربعة، وتعادل في المباراة الأخيرة.

وفي سياق ذلك فقد أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ستتخذ مصير المدير الفني للفريق بيتر بوش مساء اليوم الأحد في ظل وجود حديث يؤكد أنه تمت إقالته.

وفي ظل اقتراب رحيل مدرب ليون فإن جارسيا هو المرشح الأول للعودة لقيادة ليون من جديد، وذلك في ظل رحيل البرازيلي جونينيو؛ المدير الرياضي السابق للنادي، بعد أن حدثت العديد من المشكلات معه ومع فريقه.