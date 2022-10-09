بن نافل: دشنا 8 فرق نسائية.. وفي المستقبل سنعمل على وجود لاعبات محترفات

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أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أنه تم اليوم الأحد، تدشين 8 فرق نسائية بالنادي، لافتا إلى أن هدف ناديه هو تحقيق الريادة والتفوق.

وقال بن نافل في تصريحات لـ” الشرق الأوسط”:”تركيزنا حالياً على اللاعبات السعوديات، وفي المستقبل سنعمل وفق الأنظمة فيما يخص وجود اللاعبات المحترفات”.

وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشعار الرسمي للدوري الممتاز للسيدات 2022 – 2023.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات في 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 فرق، وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة (الاتحاد حاليًا)، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).



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Source akhbaar24

