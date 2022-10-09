أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس ، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه وكيل الوزارة للزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ومدير فرع الوزارة بالمنطقة.
وناقش سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع الموضوعات المتعلقة بمنظومة البيئة والمياه والزراعة ومشاريع ايصال خدمات المياه للمستفيدين والمشاريع المستقبلية ومناقشة ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية ، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالمنظومة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.
من جهته قدم معالي المهندس الفضلي شرحاً مفصلاً عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات الوزارة بالمنطقة، مشيداً بما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية سواءً في مجالات البيئة والمياه و الزراعة، بمتابعة ودعم واهتمام من سمو أمير المنطقة.
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Source almnatiq
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