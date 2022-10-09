أمير المنطقة الشرقية يُدشن غداً الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي

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المناطق_واس

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة غداً، الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي “حملة أكتوبر 2022″، التي تنظمها صحة الشرقية، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الفحص المبكر والتشجيع على إجراءه, وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المعلومات الصحية السليمة, وذلك تماشياً مع أهداف الحملة.

ونوّه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للحملة وحرصه على صحة جميع أفراد المجتمع في المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، وذلك تزامناً مع بداية شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي.

وأكد الدكتور العريفي أن الفحص المبكر وسيلة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، واكتشاف مرض سرطان الثدي في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها من خلال جهاز الماموغرام بنسبة شفاء تصل إلى أكثر من 95% – بإذن الله -.

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Source almnatiq

