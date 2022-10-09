︎
.
المناطق_واس
يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة غداً، الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي “حملة أكتوبر 2022″، التي تنظمها صحة الشرقية، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الفحص المبكر والتشجيع على إجراءه, وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المعلومات الصحية السليمة, وذلك تماشياً مع أهداف الحملة.
ونوّه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للحملة وحرصه على صحة جميع أفراد المجتمع في المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، وذلك تزامناً مع بداية شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكد الدكتور العريفي أن الفحص المبكر وسيلة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، واكتشاف مرض سرطان الثدي في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها من خلال جهاز الماموغرام بنسبة شفاء تصل إلى أكثر من 95% – بإذن الله -.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المنطقة الشرقية يُدشن غداً الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.