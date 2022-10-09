أمير الشرقية يُدشّن مشروع “سار” لربط شبكتي الشرق والشمال للشحن والشبكة الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية

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المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل اليوم، مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام – الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، وذلك تمهيداً لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من العام القادم 2023 ، وبعد استكمال إجراءات ومـتطلبات الهيئة العامة للنقل في الحصول على رخصة التشغيل للمشروع.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على الارتقاء بقطاع النقل في المملكة، وتوفيرها لكل سبل الدعم المطلوبة لتطوير هذا القطاع والارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة بما يسهم في تطوير الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030.

وقال سموه: “إن تدشين مشاريع جديدة للخطوط الحديدية في المنطقة سيكون دافعاً مهماً لتطور القطاع الصناعي، وداعماً مهماً لصادرات المملكة من مختلف المواد التجارية والصناعية”، مثمناً النجاح الكبير الذي تحقق بإنجاز هذه المشاريع، ومشيداً بجهود جميع الجهات التي عملت على تنفيذ هذه المشاريع.

بدوره قدّم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يوليانه من اهتمام كبير لتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية في المملكة ولسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي تحظى به مشاريع النقل بالمنطقة، مؤكداً سعي “سار” الدائم لتنفيذ المشاريع بجودة وإتقان، في ظل الدور الكبير الذي تقدمه الخطوط الحديدية السعودية لتعزيز النقل البري في المملكة، والأهمية الكبيرة التي يمثلها ربط شبكتي الشمال والشرق في المنطقة الشرقية وشبكة مدينة الجبيل الصناعية، وإسهام هذه المشاريع بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى جعل المملكة منطقة لوجستية عالمية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار المالك، أهمية ربط شبكتي قطار الشمال وقطار الشرق، وإسهامها في توفير الدعم اللوجستي لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات، وتحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وسيكون له أثره الإيجابي على النقل والحركة اللوجستية على الصعيدين المحلي والاقليمي.

ونوّه الدكتور المالك، بجهود معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة والكفاءات الوطنية العاملة في “سار” التي أسهمت في تخطي جميع التحديات والصعوبات لإنهاء أعمال المشروعين وتوفير خطوط حديدية ذات جودة عالية لتسهم في تحقيق الربط الفاعل بين مدن ومناطق المملكة.

يُذكر أن طول الخط الحديدي الرابط بين خط الشرق وخط الشمال يبلغ 124 كيلومتراً، وشهد تنفيذ 3 خطوط للتخزين وثلاث جسور للسكك الحديدية وسبعة جسور للطرق، في حين يبلغ طول مشروع الشبكة الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية 69 كيلو متراً، وتخدم هذه الشبكة المصانع الموجودة في مدينة الجبيل الصناعية وتربطها بميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري وبقية شبكات الخطوط الحديدية.

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Source almnatiq

