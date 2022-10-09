“الفيصل” يُعلق على اقتراب انطلاق “موسم الدرعيّة 2022”

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علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اقتراب انطلاق “موسم الدرعيّة 2022″، في نسخته الثانية، يوم 20 أكتوبر، والذي يستمر حتى الـ 22 من فبراير 2023.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع “تويتر”:” بدعم قيادتنا ومتابعة سمو سيدي ولي العهد، نسعد بانطلاق موسم الدرعية، في 20 أكتوبر، نسخة جديدة في أرض الأصالة والتاريخ، بطولات رياضية وفعاليات متنوعة، أهلا بالجميع”.

ويتضمن “موسم الدرعيّة 2022” إقامة العديد من البطولات الرياضية العالمية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي تستهدف الزوار من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في الدرعية التاريخية (الوجهة السياحية العالمية المميزة).

ويعود “موسم الدرعيّة 2022” إلى المشهد مجددًا، بداية من حفل الافتتاح الذي سيعلن من خلاله حزمة من البطولات والفعاليات التي تنتظر ضيوف الموسم من مختلف الفئات العمرية، على مدى أربعة أشهر متواصلة.





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Source akhbaar24

