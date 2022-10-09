مصدر في “المرئي والمسموع” يوضح لـ”أخبار24″ أبرز مخالفات المعلنين التي تم ضبطها

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كشف مصدر في هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن أبرز المخالفات التي تم ضبطها على ١٤٣ معلنا.
وقال المصدر لـ”أخبار 24” إن أبرز المخالفات التي تم ضبطها هي الحصول على مبالغ مالية من المعلنين وتعاقد المنشآت التجارية مع المعلنين بدون حصولهم على ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني.
واضاف انه تم استدعاء المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المنشآت التجارية المخالفة للجهة المختصة.
يذكر أن ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق” قد دخل حيز التنفيذ، والذي شدد على جميع المنشآت بعدم التعامل مع المعلنين غير المرخص لهم.
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Source akhbaar24
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