ما هو حكم التصرف بمال المتوفي الذي لم يترك وصية؟.. الشيخ عبدالله المطلق يجيب

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قال الشيخ عبدالله المطلق،عضو هيئة كبار العلماء والإفتاء بالمملكة، إنه في حالة وفاة الشخص ولم يترك وصية حول التصرف في ماله بعض مماته، موضحًا الشروط الصحيحة للتصرف حال عدم ترك المتوفي وصية.

وأضاف عبدالله المطلق، خلال لقائه ببرنامج “فتاوي” المذاع على قناة السعودية، أنه يحق للورثة التصرف في ممتلكات من توفي لديهم ولم يتترك الوصية، كما أن يحق للورثة التصرف كيفما يشاؤوا في التصرف سوف التصدق بأموالها بصورة كاملة أو جزء منه فهو يجوز.

وتابع: أن يمكن استخدام ما تركه المتوفي دون وصية في التصدق، ويجوز لأي ابن أخذ نصيبه من تركة المتوفي حال المتوفي.

وأوضح المطلق، أن الأمر يرجع للورثة في التصرف كل شيء مما تركه العديد من ممتلكات.

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Source almnatiq

