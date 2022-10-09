الأمير تركي بن هذلول يستقبل المحافظين بمنطقة نجران

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المناطق_واس
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بما تحظى به منطقة نجران و محافظاتها من عناية كريمة ورعاية سخية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وذلك لتعزيز العيش الكريم للمواطن والمقيم والزائر، وتحقيق رفاهيتهم، مشيراً إلى اهتمام ومتابعة سمو وزير الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع محافظات منطقة نجران.
وأعرب سموه خلال لقائه في الإمارة اليوم، المحافظين بمنطقة نجران عن شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على متابعته المستمرة لأعمال الإمارة، وحرصه على تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل الذي يهدف إلى خدمة المراجعين والاستماع لمطالبهم، وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية التي تساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية في المحافظات، والمراكز التابعة لها إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لتطوير محافظات منطقة نجران، والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها للمواطن والمقيم.
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Source almnatiq
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