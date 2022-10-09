«الصحة» تعلن 122 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 102 حالة

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المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 122 إصابة بكورونا و102 حالة تعاف و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 817612 حالات.

102 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 102 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 804569 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9368 حالة وفاة.

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Source almnatiq

