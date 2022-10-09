شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُحدد أول الراحلين عن أهلي جدة ويطالب الإدارة بتنفيذ طلبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، على رحيل نجم الفريق عن صفوفه.

موسيماني يقرر رحيل سلمان المؤشر من أهلي جدة

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن بيتسو موسيماني، منح الضوء الأخضر لرحيل سلمان المؤشر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان موسيماني قاد الأهلي للتعادل مع نظيره جدة بهدف لكل فريق، في أولى مبارياته التي يقودها مع الفريق في دوري يلو، بعد توليه المسؤولية الفنية.

وتابعت: "قرار موسيماني بالإطاحة بخدمات سلمان المؤشر، يأتي بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر في المباراة الأخيرة وقدم أداء سيئ".

وحرص تيسير الجاسم نائب رئيس الأهلي، على عقد اجتماعًا باللاعبين عقب التعادل ضد جدة، ليطالبهم بضرورة التركيز والعودة لطريق الانتصارات.



تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي عقب التعادل ضد جدة



وأشارت التقارير، إلى أن موسيماني وجه رسالة للاعبين، في أول تدريب لهم عقب المباراة، حيث طالبهم بمضاعفة الجهود وتحسين الآداء.

ويحتل الأهلي المركز السابع في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، ويستعد الفريق لمواجهة نجران، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.