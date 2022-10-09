شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة ثنائية.. دياز يتلقى أخبار سعيدة في الهلال قبل مواجهة الشباب بالديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على دفعة معنوية مرتفعة قبل مواجهة الشباب في ديربي الرياض، بدوري روشن السعودي.



موعد مباراة الهلال ضد الشباب في ديربي الرياض

ومن المقرر أن يستضيف الزعيم نظيره الشباب، مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأدى الهلال مرانه الرئيسي، مساء أمس السبت استعدادًا لمواجهة الشباب في ديربي الرياض، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.

وفرض الجهاز الفني، تدريبات التمرير والتسديد، قبل أن يختتمه بتقسيمة على جزء من الملعب، وسط حضور ومتابعة من فهد بن نافل رئيس النادي.



كويلار وبيريرا جاهزان لمواجهة الشباب بالدوري

وشهد المران مشاركة جوستافو كويلار وماتيوس بيريرا ثنائي الفريق، في التدريبات الجماعية والتقسيمة، بعدما أنهى كل منهما البرنامج التأهيلي الخاص به، في دفعة معنوية كبيرة للفريق والمدرب الذي سوف يستعين بخدماتهم.

من ناحية أخرى، أجرى كل من ياسر الشهراني ومتعب المفرج مرانًا لياقيًا بالجري، إلى جانب تدريبات متنوعة بالكرة، للتعافي من الإصابة

ومن المنتظر أن يختتم الزعيم، مرانه اليوم الأحد على ملعب النادي في السادسة والنصف، قبل أن يدخل اللاعبون في معسكر استعدادًا للديربي.

