شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الشباب في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من المملكة العربية السعودية عن آخر التطورات الخاصة بإصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل ساعات من مواجهة فريق نادي الشباب بدوري روشن.

ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الشباب في دوري روشن

ومن المُنتظر أن تقام موقعة الهلال والشباب يوم غدًا الاثنين لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للموسم الكروي الحالي.

وقالت صحيفة الرياضية أن سلمان الفرج لاعب نادي الهلال سيتحدد موقفه من المشاركة أساسيًا في مواجهة الشباب خلال المران المسائي اليوم الأحد.

وسبق وأن غاب الفرج عن تدريبات نادي الهلال يوم أمس بسبب عدم الجاهزية نتيجة الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق وهو ما كلفه الغياب عن المباراتين الأخيرتين امام التعاون والاتفاق.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة الهلال والشباب

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الهلال المركز الخامس على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة فيما يحتل نادي الشباب المركز الأول برصيد 18 نقاط بالعلامة الكاملة.