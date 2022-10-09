شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب يعلق على انتقادات جماهيره رغم الصدارة ويتحدث عن صدام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على انتقاد جماهيره لأداء الفريق رغم الصدارة والانتصارات المتتالية.



مورينو يتغنى بانتقاد جماهير الشباب للأداء رغم الصدارة

وأكد مورينو، أن الفوز في أول 6 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليس سهلًا، وهناك عمل شاق من أجل الصدارة.

وتابع المدرب الإسباني في تصريحات لبرنامجي أكشن مع وليد والمنتصف عبر قناة الإخبارية السعودية، مساء السبت "انتقاد الجماهير لمستوى الفريق رغم الفوز على الرائد يعد مؤشرًا جيدًا".

وتابع "يجب ألا ننسى أن الفوز في أول 6 جولات بالدوري ليس سهلًا وعلينا التأكيد أيضا على ارتفاع سقف طموح الفريق وجماهيره".



مورينو يتحدث عن مواجهة الهلال المرتقبة



وأضاف "سعادتنا كبيرة بالفوز على الرائد ومواصلة انتصاراتنا بالدوري وهذا يعطينا المزيد من الثقة ولكن هناك أشياء علينا تطويرها، ونسعى للظهور بأفضل مستوى".

واستطرد مورينو: "أعد جماهير الشباب بتطوير الفريق باستمرار. هدفنا التحضير لمباراة الهلال بأفضل طريقة ويكون لدينا عزيمة ونقدم مباراة كبيرة لحصد الانتصار".

واختتم "المشوار ما يزال طويلًا في الدوري وهذه بداية، نفكر في كل مباراة على حدة، ومحاولة تقديم الأداء والفوز بها ليس سهلًا".

ويستعد الشباب لمواجهة الهلال على ملعب الأخير، مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.