شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يمدد عقد مدافع الفريق وينهي الجدل حول رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، نجحت في تمديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والاستمرار في الفترة المقبلة.

هوساوي يوقع عقد مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم

وأشارت التقارير، أن العميد استطاع أن يحصل على توقيع عمر هوساوي مدافع الفريق، من أجل الاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان عقد هوساوي الذي وقعه الموسم الماضي، ينتهي بنهاية أكتوبر الجاري، ولكنه مدد عقده من أجل الاستمرار حتى نهاية المنافسات.

سانتو وراء تمديد عقد هوساوي مع العميد

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم الأحد حسب مصادر لها، أن تمديد عقد هوساوي، جاء بعد رغبة من الأطراف كافة في الاستمرار لموسم ثالث معا، خاصة بعد موافقة البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق على بقاء اللاعب.

وكان هوساوي انتقل إلى صفوف الاتحاد في أكتوبر 2020 قادمًا من النصر، لمدة عام واحد، وشارك مع الفريق في 17 مباراة خلال الموسم المنصرم بجميع المسابقات.



من ناحية أخرى، نجح الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، في تحقيق فوز كبير ضد الفتح، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.