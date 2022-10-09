شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يمدد عقد عمر هوساوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من المملكة العربية السعودية أن إدارة فريق نادي اتحاد جدة تمكنت من تمديد عقد اللاعب عمر هوساوي حتى نهاية الموسم الجاري.

اتحاد جدة يمدد عقد هوساوي

وكان هوساوي قد وقع على عقد الموسم الماضي مع العميد ينتهي بنهاية شهر اكتوبر الجاري قبل أن تنجح الإدارة في تمديده لنهاية الموسم.

وقالت صحيفة الرياضية أن تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر ستة وثلاثين عامًا جاء وسط رغبة الاطراف في الاستمرار لموسم ثالث مع نادي اتحاد جدة.

وأضافت:" رغبة البرتغالي نونو سبيرتو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة حسمت الأمر بعد أن وافق على تمديد عقد اللاعب المخضرم".

عمر هوساوي مع اتحاد جدة

وسبق وان شارك هوساوي مع فريق نادي اتحاد جدة الموسم المنصرم في 17 مباراة بجميع المسابقات تمكن خلالهم من صناعة هدف واحد وهو الذي انضم لصفوف الاتحاد في اكتوبر من العام 2020 قادمًا من صفوف فريق نادي النصر.