شكرا لقرائتكم لكل زوجة.. اخفضي جناح الرحمة لأم زوجك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للزوجات في طريقة التعامل مع أم الزوج. جناح الرحمة وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نورة.. أرجوكِ أن تخفضي جناح الرحمة لأم زوجك مريضة القلب فحالتها الصحية تدهورت بعد خلافكِ معها وجفاؤك لها”. يذكر أن د. خالد النمر، يستهدف من الإشارة إلى نورة كاسم مستعار لتوجيه رسالة في العموم لكل زوجة لتهتم بأم زوجها، لاسيما إذا كانت مريضة في سن كبيرة.